Die Ukraine – ein endloses Ringen um Selbstbehauptung und Befreiung

Plus Journalist und Buchautor Steffen Dobbert ist ein Kenner der Ukraine. Gästen der Lesung aus seinem neuen Buch in Günzburg vermittelt er Einblicke, die bedrücken.

Die Ukraine verstehen, das wollen viele. Besonders diejenigen, die zu der musikalischen Lesung von Steffen Dobbert gekommen waren. „Ukraine verstehen“ heißt das Buch des Reporters, der für Die Zeit schreibt und über 60 Recherche-Reisen in die Ukraine unternommen hat. Der gebürtige Wismarer erlebte 2012 eine feiernde Ukraine als Ausrichterin der Fußball-Europameisterschaft zusammen mit Polen, war Zeuge der blutigen Ausschreitungen der Euromaidan-Revolution im Winter 2013/2014 und kehrte erschüttert über die Kriegszerstörungen vor 14 Tagen von seiner bisher letzten Reise in die Ukraine zurück.