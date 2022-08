Die Verantwortlichen von Stadt und Legoland spielen mit dem Feuer

Plus Das Legoland in Günzburg feiert die Sommernächte am Samstagabend mit einem prächtigen Feuerwerk. Angesichts der Trockenheit ist das ein Spiel mit dem Feuer.

Die Sommernächte gehören im Freizeitpark Legoland Deutschland zu den Höhepunkten der Parksaison. Besonders im Jubiläumsjahr. Am Samstag soll die zweite Jubiläums-Feuershow gegen 22 Uhr die Besucher zum Staunen bringen. Die Vorbereitungen dazu laufen seit langer Zeit, ein Profi-Pyrotechniker kennt die Verhältnisse seit 20 Jahren im Legoland und will auch dieses Mal ein Feuerwerk für alle Sinne ausrichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen