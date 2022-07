Die VR-Bank Donau-Mindel agiert robust

Verantwortliche der VR-Bank Donau-Mindel sprechen von einem "bemerkenswerten Ergebnis" 2021. Dafür seien die Perspektiven so unsicher wie selten zuvor.

Bei der Vertreterversammlung der VR-Bank Donau-Mindel im Günzburger Forum am Hofgarten präsentierten die Vorstände glänzende Zahlen und eine gute Entwicklung im anstrengenden zweiten Pandemiejahr. Unter dem Strich gibt es für mehr als 35.000 Mitglieder zwei Prozent Dividende auf deren Geschäftsguthaben. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Nach zwei virtuellen Ausgaben fand die 50. Vertreterversammlung wieder als Präsenzveranstaltung im Forum am Hofgarten statt. Aufsichtsratsvorsitzender Peter Stempfle eröffnete die Versammlung mit 170 Teilnehmern und begrüßte neben den Vertretern und Mitarbeitern auch viele Ehrengäste aus Kommunalpolitik, Wirtschaft und der genossenschaftlichen Finanzgruppe.

Ukraine-Krieg, Pandemie und Inflation sind die Herausforderungen der Zeit

Im Vorstandsbericht ging Vorstandsmitglied Stefan Fross zunächst auf die aktuellen Herausforderungen (Russland-Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Inflation und die Engpässe bei den Lieferketten) ein und spannte den Bogen zu den Aktivitäten der VR-Bank im Kundengeschäft.

Wegen der eigenen Beratungskonzepte im Privat- und im Firmenkundengeschäft sei die Bank mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem als „Beste Bank vor Ort“ in Dillingen und Günzburg durch die Gesellschaft für Qualitätsprüfung sowie aktuell durch das Deutsche Institut für Master Class Services (DIMCS) mit dem Siegel „Exzellente Beratung“ – vor allem wegen der Beratungsphilosophie „Mein Leben – meine Zukunft“, die die Wünsche und Motive der Kunden in den Mittelpunkt der Gespräche stellt. „Kunde zu sein ist keine Transaktion. Kunde zu sein, ist ein Erlebnis“, fasste Fross den Ansatz der Bank zusammen. Weiter stellte er das Jugendmarkt-Konzept „Zahnpirat Paul“, den Förderpreis „Aktive Heimat“ für engagierte Menschen in der Region, das Kundenmagazin „Einblicke“ sowie das Sponsoring von Events und Veranstaltungen als Beispiele für das vielfältige Engagement der Genossenschaftsbank vor.

Ein neues Konzept für den Jugendmarkt wird demnächst präsentiert

Jugendliche ab zwölf Jahre dürften auf ein neues Konzept für den Jugendmarkt gespannt sein, das im Sommer an den Start gehen werde. Auf allen möglichen Social-Media-Kanälen dagegen sei die Bank bereits aktiv, worauf auch die Redaktion des bayernweiten Genossenschaftsmagazins „Profil“ aufmerksam geworden sei und darüber berichtet habe.



Vorstandssprecher Alexander Jall präsentierte die Entwicklung und die Ergebnisse der knapp 1,9 Milliarden Euro großen Bank im Geschäftsjahr 2021 und gab vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen einen Ausblick auf das laufende Jahr. Dass die VR-Bank Donau Mindel bei guten Wachstumsraten im Jahr 2021 erneut weit überdurchschnittliche Ergebnisse erreicht hat, führte Jall auf das hohe Engagement der Mitarbeitenden zurück. Dies zeige auch eine hervorragende Aufwands- und Ertragsrelation von unter 55 Prozent. Mit dem Betriebsergebnis der Bank von 1,1 Prozent im Jahr 2021 gehöre man in Bayern zu den erfolgreichsten Genossenschaftsbanken.

VR-Bank Donau-Mindel hat mehr als 35.000 Mitglieder

Basis dieses Erfolgs sei das genossenschaftliche Geschäftsmodell sowie die starke genossenschaftliche Finanzgruppe der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland, die das beste Rating der europäischen Banken mit A- bei Standard & Poor’s habe. Mit mehr als 35.000 Mitgliedern ist die VR-Bank Donau-Mindel nach wie vor die größte wirtschaftliche Personenvereinigung in den Landkreisen Günzburg und Dillingen. Immerhin ist im Freistaat jeder fünfte Bayer Mitglied einer bayerischen Volksbank Raiffeisenbank, bei denen die Mitglieder das wichtigste Fundament sind.

254 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (inklusive Vorstand) Davon 19 junge Menschen in der Ausbildung/Studium, Ausbildungsquote 7,5 Prozent Bruttolohnsumme: 12,45 Millionen Euro Arbeitgeberanteil an die Sozialkassen: 2,28 Millionen Euro Steuerzahlungen: 4,3 Millionen Euro, davon 1,85 Millionen Euro Gewerbesteuer Dividendenzahlungen: 250.768 Euro Investitionen: 5,9 Millionen Euro Spendensumme: 126.420 Euro für 126 einzelne Projekte in der Region



Das gute Ergebnis nutzt der Vorstand, um die Eigenkapitalausstattung bei sehr herausfordernden Gesamtbedingungen weiter zu verbessern und damit die Basis für die Zukunft auszubauen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Sozialbilanz 2021 vorgestellt: Insgesamt ergaben sich Gesamtzahlungen von über 25 Millionen Euro an die Region im Jahr 2021.

Wohin geht die Reise?

Die seit Mitte 2021 steigende Inflation, verstärkt durch die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges, brachte seit Beginn des Jahres im mittel- und langfristigen Bereich einen starken Zinsanstieg. Die Perspektiven, auch im Hinblick auf die weiteren Einflüsse der Corona-Pandemie, schätzt der Vorstand als „unsicher wie selten in den letzten Jahrzehnten“ ein. Für das Geschäftsjahr 2022 rechne man mit einem fallenden Ergebnis auf einem auskömmlichen Niveau.

Aufsichtsratsvorsitzender Peter Stempfle berichtete für den Aufsichtsrat über dessen Mitwirkungs- und Überwachungsfunktionen. Des Weiteren standen Veränderungen in der Zusammensetzung des Rates auf der Tagesordnung. Turnusmäßig ausgeschieden sind Konrad Eberhardt (Ichenhausen), Irene Ehmann (Burgau) und Peter Stempfle (Haldenwang). Während die beiden Letztgenannten wiedergewählt wurden, schied Eberhardt aus Altersgründen aus. Als Dank und Anerkennung erhielt er für 14 Jahre Zugehörigkeit zum Gremium die Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbandes Bayern, überreicht von Oberrevisor Markus Stetter.

Eberhardt: Eine gute Entwicklung dank der Fusion

Nach der Laudatio durch Stempfle, in der er vor allem die Besonnenheit, zugleich aber die Konsequenz in der Argumentation des Ichenhausener Apothekers hervorhob, nahm Eberhardt von der Versammlung Abschied und wies dabei nochmals auf die gute Entwicklung der Bank hin, die ohne die Fusionen zur jetzigen VR-Bank undenkbar gewesen wäre. Als seinen Nachfolger wählte die Versammlung den Günzburger Holzbau-Unternehmer Thomas Barner, der sich persönlich vorstellte.

Die Vertreterversammlung stellte einstimmig den Jahresabschluss fest und stimmte der Dividendenzahlung in Höhe von 2,0 Prozent an die Mitglieder zu. Der Vorstand und der Aufsichtsrat wurden einstimmig entlastet. (AZ)