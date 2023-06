Dieb klaut durch geöffnete Fensterscheibe im Waldbad Günzburg

Was als sonniger Badetag begann, hatte für einen Waldbad-Besucher einen unschönen Ausgang. Während seiner Zeit im Bad stahl jemand Geld und seinen Führerschein.

Am vergangenen Sonntag hat ein Besucher des Waldbades seinen Pkw gegen 11.30 Uhr am Sportplatz gegenüber abgestellt. Laut Polizeibericht ließ der Fahrer das Fenster der Beifahrerseite etwas geöffnet und seine Geldbörse in der Mittelkonsole liegen. Als er gegen 19.00 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass die Geldbörse nun im Fußraum des Fahrzeuges lag.

Ein Dieb hatte die Gelegenheit genutzt und wie die Beamten berichten sowohl das Bargeld als auch den Führerschein aus der Geldbörse entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. (AZ)