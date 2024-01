Dieb nimmt Fahrrad samt Schloss mit

Ein Fahrrad im Wert von 500 Euro wurde aus einer Hofeinfahrt entwendet. Die Polizei in Günzburg sucht nach Hinweisen.

In Günzburg ist am helllichten Tag ein schwarzes Mountainbike verschwunden und die Polizei sucht Zeugen. Am Freitagvormittag hat eine unbekannte Person in der Immelmannstraße ein Fahrrad der Marke Cube, genauer das Modell „Aim Pro 29 Zoll“, direkt aus einer Hofeinfahrt mitgenommen. Das Rad war sogar mit einem Schloss gesichert. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 500 Euro. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zu dem noch unbekannten Fahrraddieb geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 melden. (AZ)