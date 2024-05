Dieb stiehlt abgeschlossenes Fahrrad eines Jugendlichen in Günzburg

Das schwarze Mountainbike eines Jugendlichen wurde aus der Weißenhorner Straße in Günzburg gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Günzburg ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Fahrrad eines 17-Jährigen aus einer Garage gestohlen worden. Laut Polizei stellte der Jugendliche sein Fahrrad vor der zum Haus gehörenden Garage seiner Wohnanschrift in der Weißenhorner Straße am Dienstag gegen 21 Uhr ab. Er sperrte sein Rad mit einem Schloss ab.

Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr stellte er fest, dass es gestohlen wurde. Das Fahrrad ist ein schwarzes Mountainbike der Marke Sprick. Zeugen, die Hinweise zu dem verschwundenen Fahrrad oder dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)