Dieb stiehlt Bargeld von Patientin im Günzburger Krankenhaus

Im Krankenhaus in Günzburg wurde eine 80-jährige Patientin um ihr Bargeld gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Während sich eine 80-jährige Patientin im Günzburger Krankenhaus an der Lindenallee in einer Untersuchung befand, machte sich in deren Zimmer ein Dieb an ihren Sachen zu schaffen. Laut Polizeiangaben durchwühlte am Freitag zwischen 10 und 12 Uhr ein unbekannter Täter die Handtasche der Seniorin und erbeutete aus dem Geldbeutel der Patientin Bargeld in Höhe von 80 Euro.

Die Polizei in Günzburg sucht Zeugen für den Diebstahl im Krankenhaus

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)