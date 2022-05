Dieb stiehlt in Günzburg Parfüms im Wert von über 1000 Euro

Aus einem Drogeriemarkt stahl ein Ladendieb teure Parfüms der Marke Dior. Überwachungskameras hielten den Diebstahl fest, gegen den Täter wird bereits ermittelt.

Ein Ladendiebstahl hat sich am Freitag im großen Stil in einem Drogeriemarkt in der Günzburger Innenstadt ereignet. Wie die Polizei informierte, stahl der Täter dort Waren im Wert von mehr als 1000 Euro. Der Dieb entwendete teure Parfüms der Marke Dior.

Ladendieb wird in Günzburg bei Parfümdiebstahl von Kamera gefilmt

Was der Täter aber nicht wusste: Die Tat wurde mittels Überwachungskamera gefilmt. Wie die Polizei weiter informierte, laufen bereits die Ermittlungen gegen den Täter. (AZ)