Günzburg

vor 31 Min.

Dieb versteckt in Günzburger Verbrauchermarkt Wurst in seiner Hose

Zu einem Ladendieb in Günzburg ist die Polizei gerufen worden.

Eine Kassiererin beobachtet in Günzburg einen 21-Jährigen, wie er Wurst stiehlt. Was ihn nun erwartet und was bereits geschehen ist.