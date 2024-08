Diebe nehmen Kleintransporter mit

Unbekannte Täter haben zwischen vergangenem Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, in Günzburg einen älteren Mercedes Vito in Weiß gestohlen. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug in der Straße „Hinter dem Bach“ abgestellt gewesen.

Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet zur Aufklärung des Sachverhalts mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)