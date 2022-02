Diebe stehlen in Günzburg 3000-Euro-Mountainbike aus einer Tiefgarage

Auf ein namhaftes Fahrrad hatten es bislang unbekannte Täter in Günzburg abgesehen. Das Rad war in einer privaten Tiefgarage abgestellt.

Auch die private Tiefgarage war in Günzburg als Abstellplatz nicht sicher genug für ein Marken-Mountainbike. Am Freitag wurde ein schwarz-rotes Herrenmountainbike der Marke "Specialized" im Wert von knapp 3000 Euro in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr aus einer Tiefgarage eines Reihenhauses in der Straße "An der Hergottsruh" gestohlen.

Teures Mountainbike aus privater Tiefgarage in Günzburg gestohlen

Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Täterinnen oder Tätern oder zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)