Diebe stehlen zugestellte Pakete in Günzburg

Zeugen beobachteten am Freitagabend, wie in Günzburg zugestellte Pakete von Anwohnern gestohlen wurden. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Zivilisten gegen 23.45 Uhr sehen, wie zwei unbekannte Männer das unversperrte Zauntürchen eines Grundstücks in der Schlachthausstraße öffneten. Während einer der beiden Unbekannten laut Polizeiangaben, vor dem Grundstück wartete, ging der zweite durch das Türchen und schnappte sich zwei zugestellte Pakete, die vor der Haustür der Anwohner abgestellt waren. Der entstandene Beuteschaden beträgt in etwa 700 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, beschrieben die Zeugen einen der Männer als schwarzhaarig und vollbärtig. Die Ermittlungen gegen die beiden unbekannten Täter laufen bereits. (AZ)

