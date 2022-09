Diebesgut aus Günzburger Laden im Kinderwagen versteckt

Eine Frau bezahlt in einem Drogeriemarkt in Günzburg vier Artikel, doch im Kinderwagen sind noch deutlich mehr Waren. Die Diebstahlsicherung schlägt an.

Am Samstagnachmittag wurden der Polizeiinspektion Günzburg mehrere Ladendiebe in einem Drogeriemarkt in der Violastraße in Günzburg gemeldet. Vor Ort konnte die 37-jährige Beschuldigte sowie deren drei Begleiter angetroffen werden. Die Frau hatte laut Polizei an der Kasse lediglich vier Artikel bezahlt. Beim Verlassen des Geschäfts schlug die akustische Diebstahlsicherung an. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass die Beschuldigte in ihrem mitgeführten Kinderwagen weitere Artikel im Wert von etwa 80 Euro versteckt hatte. Den Begleitern konnte keine Beteiligung an der Tat nachgewiesen werden. (AZ)