Diebstähle in Günzburg: Ein Praxisschild und Kosmetik werden gestohlen

Diebe haben in Günzburg zugeschlagen. Jugendliche versuchen Schminke zu stehlen, ein anderer Täter entwendet ein Praxisschild. In einem Fall sucht die Polizei Zeugen.

In Günzburg ist es in den vergangenen Tagen zu Diebstählen gekommen. Laut Poilizei wurde am Samstag um 15.29 Uhr die Diebstahlsicherung in einem Drogeriegeschäft ausgelöst. Die Angestellten der Drogerie sprachen schließlich die Beschuldigten an. Hierbei stellte sich heraus, dass eine der beiden Jugendlichen drei Kosmetikartikel im Wert von 15,90 Euro gestohlen hat. Die hinzugerufene Streife konnte vor Ort bei der anderen Beschuldigten ebenfalls Diebesgut im Wert von 17,75 Euro feststellen. Gegen die beiden Diebinnen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da es sich bei den beiden um Minderjährige gehandelt hat, wurden die Erziehungsberechtigten ebenfalls umgehend informiert.

Zu einem anderen Diebstahl ist es in der Pfluggasse gekommen. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde zwischen Mittwoch, den 8. Mai, und Freitag, den 10. Mai, das Praxisschild einer dort ansässigen Praxis entwendet. Bei der Polizeiinspektion Günzburg wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet, weitere Ermittlungen folgen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)