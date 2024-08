Am vergangenen Mittwoch zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter eine Motorflex von der Ladefläche eines Baustellenfahrzeuges, der im Finkenweg in Leinheim stand. Die orange Motorflex der Marke „Husquarna“ fehlt seither. Zeugenhinweise bitte unter 08221/9190 an die Polizeiinspektion Günzburg. (AZ)

Leinheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baustellenfahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis