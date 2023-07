Diebstahl im Legoland Günzburg scheitert

Legosets im Wert von über 700 Euro wollte ein Legoland-Besucher mitgehen lassen. Doch ein aufmerksamer Mitarbeiter verhinderte den Diebstahl.

In einem der Verkaufsshops packte am Sonntagnachmittag ein 45-jähriger Legoland-Besucher zwei große Einkaufstüten voll mit Legosets und beabsichtigte, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Ein Legoland-Mitarbeiter sah dies und verhinderte den Diebstahl der Waren im Wert von fast 750 Euro. Da der mutmaßliche Dieb ausländischer Staatsbürger ohne Wohnsitz in Deutschland ist, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen an Ort und Stelle 900 Euro als Sicherheitsleistung für das auf ihn zukommende Strafverfahren wegen Diebstahls bezahlen. (AZ)