Diebstahl: Milch aus dem Supermarktregal getrunken und zurückgestellt

Richtig Ärger bekam ein 20-Jähriger nun von der Polizei wegen einer Flasche Milch. Die trank er noch im Verbrauchermarkt ohne dafür zu zahlen.

Ein 20-jähriger Mann wurde am gestrigen Nachmittag vom Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei aus Günzburg mitteilte, trank der junge Mann den Inhalt der gesamten Milchflasche noch im Geschäft aus und verstaute die leere Packung anschließend im Regal. An der Kasse zahlte er nur eine Packung Gummibärchen, allerdings die im Markt konsumierte Milch nicht. Nun wird gegen den Mann Anzeige erstattet. (AZ)