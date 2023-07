Diebstahlserie von Kleinkrafträdern geht weiter

Drei Fälle sind hinzugekommen. 72-Jähriger erkennt seinen gestohlenen Motorroller wieder. Aber die jugendlichen Täter flüchten.

Der Motorroller eines 72-Jährigen wurde zwischen dem 2. und 6. Juli aus dessen Carport in Günzburg entwendet. Bei dem Leichtkraftrad handelte es sich um einen blau-schwarzen Motorroller des Herstellers Yamaha. Kurz nach erfolgter Anzeigenerstattung sah der Geschädigte drei Jugendliche an der Kapelle an der Staatsstraße 2028 in Nornheim mit seinem entwendeten Motorroller. Als er die Jugendlichen stellen wollte, flüchteten diese mit dem Fahrzeug. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Am späten Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr wurde in einem Feld hinterhalb der Nornheimer Straße in Reisensburg ein ausgeschlachtetes Kleinkraftrad aufgefunden. Über das Kennzeichen konnte der Fahrzeugeigentümer ermittelt werden. Dieser gab an, dass sein schwarzer Roller im einwandfreien Zustand vor seiner Wohnanschrift in der Nornheimer Straße abgestellt war. Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter das Kleinkraftrad gestohlen und von diesem mehrere Fahrzeugteile aus- bzw. abgebaut.

Beschädigtes Kleinkraftrad lag im Gebüsch

Ebenfalls am Samstag wurde um etwa 18.30 Uhr ein schwarz-goldfarbiges Kleinkraftrad nahe der B16 in einem Gebüsch gefunden. An dem Roller war die Frontbekleidung herausgelöst, mehrere Kabel abgetrennt sowie der Sitz beschädigt worden. Ob das Kleinkraftrad im Zusammenhang mit einem Diebstahl durch einen unbekannten Täter dort abgestellt wurde, ist bislang nicht bekannt. Ein möglicher Geschädigter eines Diebstahls hat sich auch noch nicht gemeldet.

Seit Anfang Juli kommt es im Bereich der Polizeiinspektion Günzburg vermehrt zu Diebstählen von Kleinkrafträdern. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise zu den aktuell genannten Diebstählen oder der jugendlichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. Zudem wird der bisher unbekannte Inhaber des ausgeschlachteten Kleinkraftrads gebeten, sich bei der Polizei Günzburg zu melden. (AZ)