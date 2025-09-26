Diebstahlsicherung schrillt: Diebin wird in Günzburg ertappt

Am Donnerstagnachmittag ist der Polizei Günzburg ein Ladendiebstahl in einer Drogerie in Günzburg mitgeteilt worden. Eine 37-jährige Frau sei durch Mitarbeiter festgehalten worden, als sie im Begriff war, den Laden zu verlassen. Die ausgelöste akustische Diebstahlsicherung an einem Artikel machte das Personal auf die Dame aufmerksam. Die hinzugezogenen Beamten fanden schließlich bei der Durchsuchung der Frau unbezahlte Waren. (AZ)

