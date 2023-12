Günzburg

Diese Gebäude in der Günzburger Innenstadt stehen leer

Plus Die Günzburger Innenstadt ist zwar sehr belebt, doch einige Gebäude trüben das Bild. Manche stehen schon seit einem halben Jahrzehnt leer.

Von Dominik Bunk

In der Günzburger Innenstadt gibt es keine Metzgerei mehr. Die Metzgerei Mader am Marktplatz schloss im Frühjahr 2019 ihre Türen, und seit diesem November hat auch die Metzgerei Kleiber am Bürgermeister-Landmann-Platz den Verkauf eingestellt. Die leeren Räume warten zwar darauf, wieder mit Leben gefüllt zu werden, doch bis heute hat sich kein Nachmieter gefunden. Eisdiele, Restaurants, Apotheke oder Kleidungsgeschäfte, die meisten Branchen sind noch per Ladengeschäft vertreten. Trotzdem klafft nicht nur bei den Metzgereien eine Lücke, sondern auch andere Geschäfte in der Innenstadt werden nicht mehr genutzt.

Die Metzgerei Kleiber am Bürgermeister-Landmann-Platz steht seit November leer. Ein Nachmieter wurde noch nicht gefunden. Foto: Dominik Bunk

Die ehemalige Steingass-Filiale in der Hofgasse etwa steht verwaist da, während Plakate an den Fenstern und der Schriftzug weiterhin an das Modegeschäft erinnern. Der Esprit-Shop am Marktplatz hat seine Pforten geschlossen, ist zwei Häuser weiter gezogen, die alten Räume sind nun ungenutzt.

