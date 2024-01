Günzburg

06:00 Uhr

Dieser Preis ist heiß: Günzburger macht die schärfsten Chilisoßen

Plus Andreas Strobl züchtet in seinem Garten in Günzburg die schärfsten Schoten der Welt. Jetzt sind seine scharfen Soßen international ausgezeichnet worden.

Von Rebekka Jakob

Höllisch scharfe Chili: Was für die einen mit leidvollen Erfahrungen verbunden ist, ist für Andreas Strobl pure Leidenschaft. Der Günzburger baut in seinem Garten seit Jahren die schärfsten Chilis der Welt an. Die Erzeugnisse daraus haben jetzt sogar international Beachtung gefunden - und das Leben ihres Herstellers in eine ganz neue Richtung gelenkt.

Fast genau sechs Jahre ist es her, dass Andreas Strobl als @chiliguerilla auf Instagram und Facebook angefangen hat, seine Leidenschaft für scharfe Schoten mit anderen zu teilen. Seitdem hat sich viel getan. Allein auf Instagram folgen mehr als 4000 Menschen dem Günzburger und erleben die Reise von der Aussaat der Samen bis zur Ernte und Verarbeitung mit. Und der ein oder andere Freund und Fan hat sich auch schon mit Chilisoße bei ihm versorgt. Das Züchten, das Soßenkochen, das Fachsimpeln mit anderen Chili-Enthusiasten, all das machte und macht dem Günzburger Spaß.

