vor 50 Min.

Dilettantischer Einbruch in Fahrradlager in Günzburg: Brüder vor Gericht

Plus Die beiden Angeklagten wurden auf frischer Tat von der Günzburger Polizei ertappt. Einer hatte sich noch in einem Busch versteckt. Das schildern sie dem Richter.

Von Wolfgang Kahler

Der Versuch ging gründlich schief: Kurz nachdem zwei Männer die Scheibe am Hintereingang eines Fahrradlagers in Günzburg zertrümmert haben, wurden sie auch schon von der Polizei gefasst. Wegen gemeinschaftlichen besonders schweren Diebstahls muss sich das Brüderpaar vor dem Richter verantworten.

Auf einem kurzen Handyvideo, das Richter Martin Kramer in der Gerichtsverhandlung in dieser Woche zeigt, ist einer der Angeklagten zu sehen. Er läuft mit einem über den Kopf gezogenen T-Shirt vom Tatort weg. Im Hintergrund jault eine Alarmsirene. Die Szene hatten Zeugen dokumentiert, die in der Julinacht vergangenen Jahres auf einem Parkplatz in der Nähe des Geschäfts standen. Sie sahen zwei Männer, die sich mit einem Stemmeisen dem Fahrradlager auf dem Areal des Geschäftszentrums näherten. Kurz darauf klirrte eine Fensterscheibe. Die Täter flüchteten, weit kamen sie jedoch nicht. Die Günzburger Polizei war durch eine Sicherheitsfirma alarmiert worden und mehrere Streifenwagen kamen zum Tatort. Nicht weit von dort entfernt entdeckten die Beamten das verdächtige Brüderpaar, einer hatte sich in einem Gebüsch versteckt.

