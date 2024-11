Was das Schwäbische Krippenparadies dieses Jahr zu bieten hat

Alle Jahre wieder verwandeln sich ab Mitte November die Landkreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm, in das charmante „Schwäbische Krippenparadies“ und eine zauberhafte Weihnachtswelt. Während die Rad- und Wanderwege ihren Winterschlaf halten, öffnen für die Herbst- und Wintermonate zahlreiche Privathäuser, Kirchen, Museen und eine ganze Reihe anderer Einrichtungen Tür und Tor für das traditionelle Krippenschauen. Hier erwarten die Besucher nicht nur kunstvoll gestaltete Krippen, sondern auch eine Vielzahl an adventlichen Veranstaltungen zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Zusammengefasst hat diese die Regionalmarketing Günzburg wieder in der Broschüre „Krippenparadies“, die jetzt neu erhältlich ist.

Die Krippenschau hat in der Region eine lange Tradition und zieht die Besucher mit enormer Vielfalt in ihren Bann. Bis Mariä Lichtmess am 2. Februar stehen insgesamt 18 Ausstellungen, knapp 60 Kirchen und Kapellen, verschiedene soziale Einrichtungen sowie 20 Privathäuser und -gärten in den drei Landkreisen für das Krippenschauen offen. Die Ausstellungen präsentieren aufwendig geschnitzte Figuren, tönerne („bachene“) oder orientalische Figuren in kunstvoller Bekleidung – manche Szenen sind im Stall angesiedelt, andere in detailverliebten Landschaften, die bei stimmungsvollem Licht besonders zur Geltung kommen. Ein besonderes Highlight sind lebensgroße, beleuchtete Figuren und illuminierte Krippenszenen im Freien, die selbst bei kalten Temperaturen Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Für Krippenliebhaber gibt es außerdem in der Region einige Fachhändler für Zubehör und Figuren, die das Herz höherschlagen lassen.

Mehr als 40 Advents- und Weihnachtsmärkte in den drei Landkreisen

Ab Mitte November laden außerdem zahlreiche Veranstaltungen die Besucher dazu ein, Weihnachtsvorfreude zu genießen. In den Landkreisen Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm ist ein abwechslungsreiches Programm geboten – von Advents- und Weihnachtskonzerten über Theateraufführungen bis hin zu Märchenerzählungen und Kabaretts. Ein besonderes Highlight für Familien ist das Winter Wonder Legoland im Günzburger Freizeitpark, das an ausgewählten Tagen den Freizeitpark in eine zauberhafte Winterwelt mit Fahrspaß und dem weltweit größten Lego-Weihnachtsbaum verwandelt. Nicht zuletzt laden rund 41 Advents- und Weihnachtsmärkte zum Bummeln und Genießen ein.

Das Schwäbische Krippenparadies bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Vorweihnachtszeit in ihrer schönsten Form zu erleben – mit Krippenkunst, weihnachtlicher Musik, buntem Lichterglanz und unvergesslichen Momenten für die ganze Familie. Alle Angebote sind in der Broschüre „Krippenparadies – Weihnachts- und Winterhöhepunkte im Schwäbischen Krippenparadies“ der Regionalmarketing Günzburg GbR zusammengefasst, die kostenfrei heruntergeladen oder bestellt werden kann unter:

www.familien-und-kinderregion.de/prospekte, service@landkreis-guenzburg.de, Telefon 08221/95140. Mehr Infos gibt es außerdem unter www.familien-und-kinderregion.de/krippen (AZ)