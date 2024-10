Wann die Dillinger Straße in Günzburg wieder frei ist

Gute Nachrichten für alle Verkehrsgeplagten in Günzburg: Mitte November soll die Hauptverkehrsachse Augsburger Straße/Dillinger Straße/Bahnhofstraße wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Dann soll der vierte Bauabschnitt beendet sein und der Startschuss für den nächsten Bauabschnitt folgen. Wie Lothar Böck von den Stadtwerken Günzburg in einer Pressemitteilung erklärt, war der Zeitplan unerwartet durcheinander gewirbelt worden.

Am 4. März dieses Jahres begannen die umfangreichen Arbeiten des ersten von insgesamt sechs Bauabschnitten. Alte, sanierungsbedürftige Wasserleitungen werden im Zuge dieser Maßnahmen erneuert und gleichzeitig eine Wärmeleitung für eine Versorgung durch Wärme verlegt. Der dritte Bauabschnitt in der Schützenstraße ist mittlerweile abgeschlossen und kann in den nächsten Tagen wieder befahren werden. Der vierte Bauabschnitt im Bereich der Dillinger Straße zwischen der Otto-Geiselhart-Straße und dem Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße/Maria-Theresia-Straße wird voraussichtlich bis Mitte November abgeschlossen sein, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Während einer solchen Großbaustelle gebe es immer wieder Ereignisse, die nicht beeinflussbar oder vorhersehbar seien, teilt Lothar Böck mit. „Aufgrund von archäologischen Bodenfunden gab es eine Verschiebung, die den Zeitplan leider verlängert hat, ebenso wie unerwartete, nicht dokumentierte Leitungen anderer Sparten.“

Stadtwerke musste mehr Anschlüsse für Wärmeversorgung herstellen als geplant

Das Positive daran ist laut Böck: „Es haben kurzfristig einige weitere Anlieger Interesse an der Versorgung mittels Wärme der Stadtwerke gezeigt, weshalb mehr Anschlüsse hergestellt werden mussten als ursprünglich geplant.“ Voraussichtlich ab Mitte November soll nun der 5. Bauabschnitt zwischen dem B16-Kreisverkehr und der Siemensstraße/Einmündung Dillinger Straße starten. Dieser Abschnitt wird teilweise in Vollsperrung umgesetzt, diese werde so kurz wie möglich gehalten. Der B16-Kreisverkehr bleibt während in Nord-Süd Richtung (Richtung Dillingen/Donauwörth sowie Richtung Ichenhausen/Krumbach) immer befahrbar. Je nach Witterung werden die Arbeiten voraussichtlich etwa fünf Wochen dauern. „Wir hoffen auf eine gute Herbstwetterlage wie in den vergangenen Jahren, um noch ein gutes Stück weit zukommen“, so Böck.

Die Achse Augsburger Straße/Dillinger Straße/Bahnhofstraße ist dann wieder in beide Richtungen befahrbar. Lediglich auf Höhe des Dreirosenberges und des Erlenbadwegs kann es Böck zufolge aufgrund von Restarbeiten zu zeitweisen Fahrbahnverengungen kommen. Für den Durchgangsverkehr werden jeweils Umleitungsstrecken ausgeschildert. Die Stadtwerke bitten Betroffene für Unannehmlichkeiten im Zuge der Bauarbeiten und Straßensperrungen um Verständnis. „Je nachdem, wie die Bauarbeiten laufen und sich der Winter wettertechnisch entwickelt, kann sogar noch im Jahr 2024 mit dem letzten Bauabschnitt (Dillinger Straße zwischen Siemensstraße und Bahnhofstraße) begonnen werden“, erklärt Lothar Böck. (AZ)