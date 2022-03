Discobesucher nimmt in Günzburg Geldbeutel der Bedienung an sich

Ein 18-Jähriger stiehlt die Geldbörse einer Disco-Kellnerin in Günzburg. Der Mann wird vom Sicherheitsdienst festgehalten, doch vom Geld fehlt jede Spur.

Einen ungewöhnlichen Diebstahl gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg. Hierbei entwendete der 18-jährige bekannte Täter einer Kellnerin ihre Geldbörse. Durch schnelles Reagieren des dortigen Sicherheitsdienstes konnte der Täter festgehalten und im Anschluss an die Polizei übergeben werden.

In der Geldbörse waren mehrere hundert Euro, welche bislang allerdings nicht wieder aufgetaucht sind. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eröffnet. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zum Verbleib des Geldes machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/9190 melden. (AZ)