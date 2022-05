Discogast und Sicherheitsdienst geraten in Günzburg aneinander

Der Tathergang ist noch nicht geklärt, weil die Aussagen der Beteiligten so stark voneinander abweichen. Eine Person ist bei dem Streit leicht verletzt worden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Diskothek in Günzburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Wegen der stark voneinander abweichenden Schilderungen der Beteiligten lässt sich bezüglich des Tathergangs aktuell keine gesicherte Aussage treffen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Letztlich wurde eine Person leicht verletzt, eine medizinische Erstversorgung war jedoch nicht notwendig. Personen, welche Angaben zu der körperlichen Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Tel. 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)