Erst erwischt, dann überführt: Günzburger Discounter-Dieb steht zweimal im Fokus

Am Samstagnachmittag hat ein 21-Jähriger in einem Discounter in der Straße An der Günz mehrere Lebensmittel entwendet. Beim Verlassen der Filiale konnte der Herr laut Polizeibericht von einer Mitarbeiterin gestellt und bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Günzburg festgehalten werden. Bei der Anzeigenaufnahme konnte dem Beschuldigten nach Angaben der Polizei außerdem ein weiterer Ladendiebstahl zugeordnet werden. (AZ)
Günzburg
