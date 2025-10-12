Icon Menü
Günzburg Discounter-Dieb entwendet Lebensmittel und wird erneut überführt

Günzburg

Erst erwischt, dann überführt: Günzburger Discounter-Dieb steht zweimal im Fokus

Eine Mitarbeiterin stellt einen 21-Jährigen beim Diebstahl von Lebensmitteln. Die Polizei kann dem mutmaßlichen Dieb einen weiteren Ladendiebstahl zuordnen.
    •
    •
    •
    Der 21-Jährige entwendete mehrere Lebensmittel aus einem Günzburger Discounter.
    Der 21-Jährige entwendete mehrere Lebensmittel aus einem Günzburger Discounter. Foto: Elisa Schu, dpa (Symbolbild)

    Am Samstagnachmittag hat ein 21-Jähriger in einem Discounter in der Straße An der Günz mehrere Lebensmittel entwendet. Beim Verlassen der Filiale konnte der Herr laut Polizeibericht von einer Mitarbeiterin gestellt und bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Günzburg festgehalten werden. Bei der Anzeigenaufnahme konnte dem Beschuldigten nach Angaben der Polizei außerdem ein weiterer Ladendiebstahl zugeordnet werden. (AZ)

