Diskobesucher in Günzburg unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Vor einer Günzburger Diskothek kam es am Sonntagmorgen zu einer Schlägerei. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Erneut kam es am Sonntagmorgen vor einer Diskothek in Günzburg zu einem gewaltsamen Streit. Laut Polizei stritten sich gegen 5 Uhr vor der Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße zwei junge Männer. Zu diesem Streitgespräch kam ein 18-Jähriger hinzu und schlug einem der Streitenden unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung ein. (AZ)