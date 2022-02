Günzburg

vor 52 Min.

Diskussionen um neue Mehrfamilienhäuser in Leinheim

Plus Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zehn Wohnungen sollen in Leinheim errichtet werden. Doch der Bauausschuss in Günzburg kritisiert einige Punkte.

Von Michael Lindner

Mehr Wohnraum - und zwar so schnell wie möglich. Dies erhoffen sich viele Menschen in Günzburg und Umgebung, die auf der Suche nach Wohnungen sind. Dass es aber aus unterschiedlichen Gründen nicht so schnell geht wie gedacht, hat sich im Günzburger Bauausschuss gezeigt. Vor über drei Jahren wurde dort das erste Mal über ein Vorhaben in Leinheim abgestimmt, jetzt stand es wieder auf der Tagesordnung. Es ging um zwei Mehrfamilienhäuser, die im Gremium von einigen Ausschussmitgliedern kritisiert wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

