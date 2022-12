Donau-Auen: Landschaftsschutzgebiet soll erweitert werden

Plus Die Stadt Günzburg befürwortet die Erweiterung der Donau-Auen zwischen Günzburg und Gundelfingen unter anderem um die Vollmer-Seen. Was noch im Stadtrat besprochen wurde.

Die Stadt Günzburg hat in der jüngsten Stadtratssitzung einen sogenannten Selbstbindungsbeschluss zur Innenentwicklung gefasst. Damit gibt die Stadt der Entwicklung von Innenbereichen den Vorrang vor Außenbereichen. Und das hat mit der Sanierung der Jahnhalle zu tun.