Donauschwimmer Fath: Für sauberes Wasser ist keine Anstrengung zu groß

Am 19. April brach Andreas Fath zu seinem Schwimm-Marathon auf und legte vier Tage später einen Zwischenstopp in Günzburg ein. Jetzt zieht er ein erstes Zwischenfazit.

Wie erging es dem Schwimmer, was erlebte das Team, was waren eindrückliche Begegnungen? Jeden Tag ist der Chemieprofessor aus Furtwangen (Baden-Württemberg) im Wasser. Angetrieben wird er auf seinem beschwerlichen Weg, der den Extremsportler an seine Grenzen bringt, von dem Ziel, die Donau vom Plastikmüll zu befreien. Noch am 23. April ist er in Günzburg aus dem Wasser gestiegen und hat in einem eindrücklichen Vortrag die Menschen auf die Verschmutzung der Flüsse aufmerksam gemacht. Der ganze Tag im Maria-Ward-Gymnasium beschäftigte sich damals mit der Thematik. Inzwischen hat Fath Deutschland längst verlassen.

Der längste Schwimmtag bislang dauerte neun Stunden und er legte dabei 70 Kilometer zurück. „Meine schnellste Schwimm-Zeit erzielte ich kurz vor Passau, mit 11,5 Kilometern pro Stunde“, erzählt Fath. „In den ersten Tagen war das Wasser noch sehr kalt, an der Breg-Quelle 7,5 Grad, und erst langsam ging es in den zweistelligen Bereich, sodass ich immer zwei Neopren-Anzüge übereinander getragen habe.“ Mit der leidigen Konsequenz, dass die Nähte an der Haut scheuern, und jeden Tag sehr gründliches Eincremen nötig ist, um Verletzungen zu verhindern.

2700 Kilometer lang ist die "beschwimmbare" Strecke

Andreas Fath schwimmt insgesamt 2700 Kilometer, das ist die gesamte Strecke, die "beschwimmbar" ist. Dabei durchquert er zehn Länder und verschiedenste Kulturen. Er ist nun in Österreich unterwegs, Wien hat er am vergangenen Freitag erreicht – ein weiteres Etappenziel.

„Ich bin absolut begeistert! Von der Donau, von meinem Team und von all den Begegnungen am und im Wasser“, sagt Fath. „Wir haben seit Kelheim die MS Marbach als unser Begleitschiff, mit dem äußerst erfahrenen Kapitän Edgar Wilhelm, als schwimmendes Hotel und zugleich schwimmendes Labor.“ Die Wasseranalyse wird von zwei Studenten übernommen, und die Workshops an Land halten zwei weitere Studierende. „Bei den Empfängen an Land treffe ich häufig mit Bürgermeistern oder Abgeordneten und mit sehr vielen für die Umwelt Engagierten zusammen. Diese Treffen erfüllen mich mit großer Freude, denn sie zeigen mir, wie vielen Menschen saubere Flüsse ein Anliegen sind. Immer wieder haben mich Paddler begleitet. Mit unserem Bildungsprogramm wenden wir uns insbesondere an die Jugend. Denn sie muss dafür sensibilisiert werden, wie die Verschmutzung der Gewässer verhindert werden kann.“

Extremsport, Umweltschutz und Wissenschaft vereinen sich

Durch die Verbindung von Extremsport, Wissenschaft und Umweltschutz hofft Andreas Fath auf eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit, um die Bevölkerung für die Kostbarkeit der Ressource Wasser und einen effektiven Gewässerschutz zu erreichen.

Mit lokalen Organisationen wurden bereits an zahlreichen Etappenzielen vielfältige Veranstaltungen umgesetzt. In Günzburg legte sich dafür der örtliche Lions Club ins Zeug. Die Ergebnisse der täglich analysierten Wasserproben werden auf der Projektwebseite veröffentlicht. Ein am Neoprenanzug von Fath befestigter Passivsampler imitiert Fischhaut und liefert so zusätzliche Erkenntnisse, die nach Ende der gesamten Strecke ausgewertet werden.

Die Veranstalter und die Förderer der Umweltschutz-Aktion 1 / 4 Zurück Vorwärts Die AWP (Association for Wildlife Protection), gegründet 2011, ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Freiburg im Breisgau. Seit 2017 initiiert die Gesellschaft Naturschutzprojekte im Donauraum. In den Jahren 2018 und 2019 wurden bereits zwei internationale Umweltbildungsprojekte entlang der Donau erfolgreich durchgeführt.

Die Hochschule Furtwangen ist Mitveranstalterin des Projektes und unterstützt es organisatorisch, mit einem mobilen Labor und bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Über 50 Organisationen aus den Donauanrainerländern arbeiten mit dem Projekte zusammen. Dazu zählen neben den Büros großer und bekannter Umweltschutzorganisationen auch mittlere und kleine, lokale Nichtregierungsorganisationen, Universitäten, Bildungseinrichtungen, Schulen, Gemeinden und Städte sowie überregional agierende Netzwerke und öffentliche Einrichtungen.

Finanziell gefördert wird das Projekt von der Baden-Württemberg-Stiftung und der Postcode Lotterie sowie von den Hauptsponsoren Hansgrohe, dem Verein Menschen brauchen Menschen und Arburg.

Interessierte können den Verlauf des Projekts online über die Website www.cleandanube.org und bei Facebook unter https://www.facebook.com/cleandanube sowie bei Instagram unter https://www.instagram.com/cleandanube verfolgen. „Wir freuen uns natürlich ebenso über viele Neugierige und Unterstützer, die unser Projekt live entlang der Donau verfolgen und uns bei unseren Zwischenstopps besuchen“, betont Andreas Fath.

Sachspenden für die Ukraine

Im Rahmen der Schwimmaktion für eine saubere Donau sollte ursprünglich auch das Donauland Ukraine bereist werden. Wegen des Krieges ist das nicht möglich. Das Projekt "Cleandanube" möchte geflüchtete Kinder aus der Ukraine unterstützen, indem an den Etappenorten seit 19. April (Furtwangen) bis 6. Mai (Wien) Sachspenden gesammelt wurden. Aus PET-Flaschen recycelte Turnbeutel sind mit gespendeten Materialien gefüllt worden.

Andreas Fath ist Professor für Chemie an der Hochschule Furtwangen. Im Kontext seiner Forschung zu Mikroplastik veröffentlichte er zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften und Lehrbüchern. Durch seine sportliche Leistung und praxisnahe Wissensvermittlung hat er als „schwimmender Professor“ bereits in anderen Projekten Begeisterung für das Thema Gewässerschutz geweckt. Im Jahr 2014 durchschwamm er den gesamten Rhein, im Jahr 2017 den Tennessee River in den USA. "Für sauberes Wasser ist keine Anstrengung zu groß", sagt er und formuliert damit gleich den Anspruch gegenüber sich selbst. (AZ)

