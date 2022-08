"Dosenwerfen Schubert" ist seit 37 Jahren auf dem Günzburger Volksfest

Plus Angelo Eichel führt die Familientradition fort und bietet Dosenwerfen auf dem Günzburger Volksfest an. Wie sich das Spiel gegen moderne Attraktionen behauptet.

Ein Brett, drei tennisballgroße Stoffbälle, zehn leere Konservendosen. Das Spielprinzip ist simpel: Auf einem Brett werden zehn Dosen pyramidenförmig aufeinandergestapelt. Ziel ist es, mit drei Würfen die Pyramide zum Einsturz zu bringen und alle Büchsen umzuwerfen. Dosenwerfen gibt es auf Jahrmärkten schon seit mehr als 100 Jahren und erfreut sich immer noch großer Beliebtheit – auch auf dem Günzburger Volksfest. Über einen Schausteller in dritter Generation und ein Spiel, das wohl nie aussterben wird.