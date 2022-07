Günzburg

vor 18 Min.

Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung hat einen neuen Bürotrakt

Über neue Verwaltungsräume können sich Cornelia Reisenbüchler (links), die Leiterin der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung in Günzburg, sowie ihre Mitarbeiterin Anja Seitz (rechts) freuen. Bei der Einweihung sprach Bezirksrätin Stephanie Denzler ein Grußwort.

Plus Die generationenübergreifende Wohnanlage in Günzburg gibt es seit 1996. Mehr als barrierefreie 100 Wohnungen gibt es dort.

Von Walter Kaiser

Die Einladung klang eher profan: „Eröffnung des neuen Bürotrakts der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung“. Die kleine Feier war dann doch mehr – denn auch die Simnacher-Stiftung an der Lindenallee in Günzburg ist mehr als nur eine Wohnanlage. Sie ist vielmehr ein generationenübergreifendes und soziales Modellprojekt des Bezirks Schwaben, ins Leben gerufen in den 1990er-Jahren vom damaligen Günzburger Landrat und Bezirkstagspräsidenten Georg Simnacher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .