Drei Betrüge bei Online-Einkäufen angezeigt

Gleich drei Anzeigen wegen Betruges gingen am Donnerstag bei der Polizeiinspektion Günzburg ein. Der Schaden bei den Betroffenen befindet sich im drei- und vierstelligen Bereich.

Am Donnerstagabend haben drei Geschädigte Anzeige wegen Betruges erstatteten. Eine 38-jährige Frau verkaufte auf einer bekannten Internetplattform gebrauchte Kleidung. Laut Polizeibericht wollte der Käufer den Betrag über einen gesicherten Bezahlservice überweisen. In diesem Zusammenhang erhielt sie einen Link, in dem sie ihre Daten zur Bestätigung des Zahlungseingangs angeben sollte. Später wurde ihr jedoch nicht der Verkaufspreis gutgeschrieben, sondern stattdessen ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht. Auf der gleichen Internetplattform kaufte ein 31-jähriger Mann ein Smartphone und überwies einen dreistelligen Betrag an den vermeintlichen Verkäufer. Dieser schickte ihm dann jedoch nur eine Attrappe. Eine 41-jährige Frau kaufte sich einen E-Scooter und bezahlte diesen ebenso im Voraus. Der E-Scooter wurde jedoch nie versendet, sodass auch hier ein Schaden im dreistelligen Bereich entstand. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern derzeit noch an. (AZ)