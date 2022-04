Drei Fahrzeuge durch "Billard-Unfall" in Günzburg beschädigt

Ein Rettungsfahrzeug im Einsatz ist der unfreiwillige Auslöser eines Unfalls in Günzburg, an dem drei Autos beteiligt sind.

Eine 32-Jährige befuhr am Dienstagnachmittag die Heidenheimer Straße in Günzburg. Als ihr ein Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen entgegenkam, bremste sie ihr Fahrzeug ab und fuhr so weit wie möglich nach rechts Richtung Straßenrand. Ein ihr nachfolgender 27-jähriger Autofahrer bremste ebenfalls ab. Hinter dem Fahrzeug des 27-Jährigen fuhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Wagen.

Mann fährt in Günzburg auf bremsendes Auto auf

Dieser konnte, wie die Polizei vermutet, wegen einer Unachtsamkeit nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Auto des 27-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf das Fahrzeug der 32-Jährigen geschoben – ähnlich wie Billardkugeln, die aufeinander prallen. Insgesamt entstand ein Sachschaden nach Polizeiangaben von ungefähr 14.000 Euro. (AZ)