Drei Ladendiebe flüchten in Günzburg ohne Beute

Einen ganzen Einkaufswagen voller Waren wollten in Günzburg drei Männer stehlen. Doch sie wurden beobachtet und konnten ohne Beute fliehen.

Aufmerksame Mitarbeiter verhinderten am Dienstagmittag in Günzburg einen großen Ladendiebstahl. Gegen 12.30 Uhr beobachteten die Angestellten eines Verbrauchermarktes in der Geschwister-Scholl-Straße drei bislang unbekannte Täter, als diese einen Einkaufswagen voll mit Waren beluden. Den Mitarbeitern kam dies verdächtig vor und sie vermuteten, dass die Unbekannten einen Diebstahl vorbereiteten.

Männer wollten in Günzburg voll bepackten Einkaufwagen stehlen

Als die Täter wie erwartet den voll beladenen Einkaufswagen am Ausgang nach draußen schieben wollten, bemerkten sie offensichtlich, dass sie beobachtet wurden. Sie ließen den Einkaufswagen stehen, spurteten zu ihrem Fahrzeug und fuhren davon. Die Polizeiinspektion Günzburg leitete unverzüglich eine Fahndung nach den Tatverdächtigen und dem Fahrzeug ein. Diese blieb jedoch erfolglos. Die Beamten nehmen nun weiterführende Ermittlungen zur Feststellung der Tatverdächtigen auf. (AZ)