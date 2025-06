Drei neue Plätze für Verschnaufpausen in Günzburg

Das Stadtgebiet Günzburg ist um drei Sitzgelegenheiten reicher. Im Birket hat die Stadt Günzburg drei Sitzbänke an frequentierten Stellen aufgestellt. Dies ermöglichte eine Spende der Sparkasse Schwaben-Bodensee in Höhe von 4050 Euro. Mit zunehmendem Alter und für Bürger mit Gehhilfen werden viele Wege lang. Aber auch Familien mit kleinen Kindern, die zu Fuß oder mit Laufrad unterwegs sind, wissen Pausen zu schätzen. Dann ist es wünschenswert, auf einer Bank auszuruhen und sitzend neue Energie zu tanken. Drei solcher „Energietankstellen“ konnte die Stadt Günzburg nun mithilfe einer Spende der Sparkasse Schwaben-Bodensee realisieren.

„Wir sind eine Stadt, in der sich alle Generationen wohlfühlen sollen. Mit den Bänken erfüllen wir Bürgerbedürfnisse, werten unser Stadtbild auf und sorgen für noch mehr Aufenthaltsqualität“, freut sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Die Sitzbänke befinden sich an der Bushaltestelle „Am Mittleren Stadtbach“, entlang des Fußweges an der Riemgrabenallee und am Fuß- und Radweg zwischen Weg zwischen Tulpen- und Stegerwaldstraße. „Getreu unserem Motto ,Weil's um mehr als Geld geht‘, bringen wir uns gerne für die Stadtgemeinschaft ein. Wir freuen uns, dass wir mit den Sitzbänken vielen Menschen eine Verschnaufpause ermöglichen können“, sagt Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee. (AZ)