Drei Unfälle in Günzburg, drei geflüchtete Täter

In Günzburg sind drei Täter von drei Unfallorten geflohen. Eine Beschuldigte meldete sich Stunden später bei der Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

Innerhalb eines Tages sind in Günzburg zwei Autos und eine Straßenlaterne beschädigt worden, in allen drei Fällen sind die Täter geflohen. Der erste Unfall hat sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet. Die Beschuldigte meldete sich Freitagmittag bei der Polizei, dass sie eine Straßenlaterne gegen 1.30 Uhr nachts angefahren habe. Da sie sich vom Unfallort entfernte ohne ihre Beteiligung zu melden und so eine Feststellung ihrer Personalien zunächst nicht möglich war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Der zweite Unfall hat sich zwischen 8.55 Uhr und 10.10 Uhr ereignet. In diesem Zeitraum hatte der Geschädigte sein Fahrzeug in der Jahnstraße geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er mehrere Kratzer an seinem Fahrzeugheck. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Keine Stunde später gegen 11 Uhr wurde im Rosengäßchen ein geparktes Fahrzeug durch einen unbekannten Täter beim Rangieren touchiert. Ein Zeugen hat den Unfall beobachtet. Weitere Ermittlungen folgen. In beiden letzteren Fällen bitten die Polizei Günzburg Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfällen machen können, sich zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)