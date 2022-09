Drei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Günzburg

Die Polizei bittet zur Aufklärung von drei Unfallfluchten, die sich in Günzburg ereignet hatten, die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt nach drei Unfallfluchten. Die erste ereignete sich in der Institutstraße in Günzburg zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, wo die Überdachung eines Ladengeschäftes beschädigt wurde. Das Schadensbild lässt ein größeres Fahrzeug als Verursacher vermuten. Es entstand ein Glasschaden in dreistelliger Höhe.

Bei der zweiten Unfallflucht wurde am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 13.25 Uhr ein geparkter silberner VW Touran in der Straße "Am südlichen Burgfrieden" im Frontbereich beschädigt. Auch hier weist das Schadensbild auf ein anderes Fahrzeug hin, dessen Fahrerin oder Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Der dritte Schaden wurde in der Rudolf-Diesel-Straße verursacht. Dort wurde ein am Donnerstag zwischen 11.25 Uhr und 11.45 Uhr ein geparkter Pkw Citroën Berlingo angefahren und im hinteren Bereich massiv beschädigt. Hinweise auf verursachende Personen oder beteiligte Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)