Drei Verletzte nach Massenschlägerei in einer Diskothek

Bei einer Schlägerei in einer Günzburger Disco wird eine 20-Jährige ohnmächtig, eine Mann bekommt eine Glasflasche auf den Kopf und ein Dritter hat eine gebrochene Rippe.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 2.40 Uhr innerhalb einer Günzburger Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße zu einer Massenschlägerei, die sich durch die Räumlichkeiten der Diskothek nach draußen verlagerte. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurden drei Personen verletzt. Ein 29-Jähriger wurde laut Polizei mehrfach ins Gesicht und anschließend mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Weiterhin wurde er beleidigt und bedroht. Ein 25-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung eine Rippenfraktur. Außerdem wurde eine 20-Jährige mit dem Kopf gegen die Wand geschleudert, sodass sie kurzzeitig ohnmächtig wurde. Zur Klärung des genauen Sachverhalts und der Feststellung der bislang unbekannten Täter sind umfangreiche Ermittlungen erforderlich. Zeugen, die die Schlägerei beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefonnummer 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)