Drei Wohnblöcke sollen die Hallen des Mengele-Areals ersetzen

So sollen laut Planungsunternehmen die Wohnblöcke neben der V-Markt-Filiale im Hintergrund in Zukunft aussehen.

Plus Ein Konzept für die Hallen des Mengele-Areals gibt es seit Juli dieses Jahres. Jetzt musste der Stadtrat Günzburg entscheiden, ob der Bebauungsplan abgeändert wird.

Vom ehemaligen Werksgelände des Landmaschinenherstellers Mengele ist in Günzburg heute nicht mehr viel übrig. Bereits in den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts begann die Stadt damit, es für die Bewohnerinnen und Bewohner nutzbar zu machen. Über die Jahre entstanden unter anderem ein Ärztehaus, ein Kino und eine V-Markt-Filiale an der Augsburger Straße, rekapituliert Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) während der Stadtratssitzung am Montagabend im Forum am Hofgarten. Heute stehen immer noch drei markante Hallen auf dem Gelände, die nun einem neuen Kapitel weichen sollen. Das wird nach dem städtebaulichen Konzept des Planungsbüros "1 zu 1 Loeffelholz" (Lindau) von lebendigen, mit Grün überzogenen Wohnblöcken geschrieben, die die Innenstadt um wertvollen Wohnraum erweitern sollen.

Das Projekt umfasst die Schaffung von drei sogenannten "Wohnhöfen". Diese werden so gestaltet, dass sie den Lärm der angrenzenden Geschäfte, darunter der V-Markt mit seiner Tankstelle und das Kino, abschirmen. Zahlreiche Bäume sollen zusätzlichen Sichtschutz bieten und eine angenehme Atmosphäre schaffen. Die Haupterschließung des Wohnkomplexes soll von der Augsburger Straße aus erfolgen, um die Ruhe in der Oberndorfer Straße zu bewahren. Darüber hinaus ist die Schaffung einer Tiefgarage unter dem Komplex geplant, um den Bedarf an Parkplätzen zu decken.

