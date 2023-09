Dreister Diebstahl aus dem Keller einer Seniorin

Eine 77-jährige Seniorin wird im Supermarkt von zwei Frauen angesprochen und ausgetrickst. Sie stahlen Gegenstände aus ihrem Keller in Günzburg.

Wie der Polizei erst am gestrigen Tag mitgeteilt wurde, kam es bereits am 13. September zu einem dreisten Diebstahl in der Otto-Geiselhart-Straße in Günzburg. Wie die Polizei mitteilte, hängte an diesem Tag um die Mittagszeit eine Frau am V-Markt in Leipheim einen Zettel auf, auf dem sie zu verschenkende Gegenstände beschrieb. Deswegen wurde die ältere Frau von zwei jüngeren Frauen angesprochen.

Die Frauen fuhren danach zur Wohnanschrift der Schenkerin und suchten in deren Keller einige Gegenstände heraus, welche in ein Auto geladen wurden. Unter dem Vorwand, dringend auf die Toilette zu müssen, konnte die 77-jährige Frau von einer der Beschenkten aus dem Keller in die Wohnung weggelockt werden. In der Zwischenzeit räumte die zweite junge Frau weitere Gegenstände im Wert einer hohen vierstelligen Summe aus dem Keller, ohne dass dies von der Eigentümerin bemerkt wurde. Anschließend verließen die beiden Täterinnen den Wohnort der Seniorin.

Polizei in Günzburg fahndet nach beiden Frauen

Die jungen Frauen waren beide geschätzt unter 30 Jahren alt, hatten eine durchschnittliche Statur. Eine Frau trug ein olivgrünes T-Shirt und blau-rosa Pailletten. Sie war etwa 165 Zentimeter groß. Die zweite Frau war etwas größer, hatte schulterlanges welliges Haar und war bekleidet mit einer schwarzen Jeanshose, sowie einem weißen T-Shirt. Die Polizeiinspektion Günzburg nimmt Hinweise zu den beiden Täterinnen unter der Telefonnummer 08221-9190 entgegen. (AZ)