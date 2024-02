Dreister Trickdiebstahl in Günzburger Massagestudio

Als die Inhaberin eines Günzburger Massagestudios einen Gutschein verkaufen will, stiehlt die Kundin ihr 170 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei Günzburg vermeldet, dass es in einem Günzburger Massagestudio zu einem Bargelddiebstahl gekommen ist. Am Montagmittag wollte eine bisher unbekannte weibliche Person bei der 54-jährigen Inhaberin eines Massagestudios einen Gutschein über 29 Euro kaufen. Sie bezahlte mit einem 200-Euro-Schein. Nachdem die Inhaberin des Massagestudios das Rückgeld auf die Theke gelegt hatte, entschied sich die unbekannte Person, den 200-Euro-Schein an einem anderen Ort wechseln zu lassen, nahm diesen zusammen mit dem Rückgeld wieder an sich und verließ das Studio. Als die 54-Jährige unmittelbar danach bemerkte, dass sowohl das zur Zahlung gedachte Geld als auch das Rückgeld fehlte, wollte sie der Unbekannten hinterherlaufen. Jedoch war diese bereits verschwunden.

Die Polizeiinspektion Günzburg bittet hier um Unterstützung: Ist jemandem am 19. Februar gegen 12.30 Uhr in der Schlachthausstraße eine ca. 20 bis 25 Jahre alte und etwa 1,50 Meter große Frau, südländische Erscheinung, mit schwarzen Haaren und einem weißen Pulli aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Günzburg unter 08221/919-0 entgegen. (AZ)