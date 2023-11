Dreister Trickdiebstahl: Mann bittet Rentner um Geldwechsel

Durch ein Ablenkungsmanöver hat es ein Dieb geschafft, die Scheine aus dem Geldbeutel eines 88-Jährigen zu stehlen. Wer hat am Stadtbach etwas beobachtet?

Am frühen Samstagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter einen 88-jährigen Rentner in Günzburg gebeten, ob er ihm etwas Geld wechseln könne. Nachdem der Rentner dieser Bitte nachkam, gelang es dem Täter laut Polizeibericht durch ein Ablenkungsmanöver, das Scheingeld aus dem Geldbeutel des Rentners zu entwenden. Anschließend flüchtete der Täter. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Günzburg um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Polizei Günzburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Wer hat am Samstag, 25. November gegen 13.30 Uhr eine männliche Person im Bereich Stadtbach beziehungsweise vom Stadtbach Richtung stadtauswärts gesehen, auf die folgende Beschreibung passt: männlich, ungefähr 170 cm groß, um die 40 Jahre alt, osteuropäisches/slawisches gepflegtes Erscheinungsbild, dunkle Haare, Brillenträger, dunkel gekleidet. Hinweise zur Identität des Verdächtigen werden unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegengenommen. (AZ)