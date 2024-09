Drogenkontrollen im Landkreis Günzburg führen zu Anzeigen

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg hielten am Dienstagabend gegen 18 Uhr einen 40-jährigen Pkw-Fahrer an der Rastanlage Leipheim zu einer Kontrolle an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten fest, was laut Polizeiangaben auch ein Drogenschnelltest vor Ort bestätigte. Daraufhin ordneten sie bei dem 40-Jährigen eine Blutentnahme an und unterbanden seine Weiterfahrt. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Zugkontrolle bei Günzburg: Amphetamine gefunden

Bereits am frühen Dienstagabend kam es in Günzburg zu einem weiteren Vorfall, bei dem Drogen im Spiel waren. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Lindau kontrollierten in einem ICE auf der Bahnstrecke Ulm-Augsburg die Passagiere. Auf Höhe Günzburg fanden die Beamten bei der Kontrolle eines 30-jährigen Mannes eine geringe Menge Amphetamin auf. Aus diesem Grund leiteten sie ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Nach der erfolgten Sachbearbeitung durfte der Mann seine Reise fortsetzen. (AZ)