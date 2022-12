Günzburg

06:30 Uhr

Drogensucht und Schreckschusspistole bringen 38-Jährigen ins Gefängnis

Plus Am Ende war es die Summe seiner Taten, die einen 38-jährigen Kosovaren hinter Gitter brachte. Was das Fass für die Richterin am Günzburger Gericht zum Überlaufen brachte.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Für große Aufregung sorgte Anfang Mai vergangenen Jahres ein bewaffneter Mann in Ichenhausen. Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Krumbacher Straße hatte eine Pistole bei dem Verdächtigen gesehen. Mit großem Polizeiaufgebot wurde nach dem Täter gefahndet, der in der Ettenbeurer Straße gestellt wurde. Wegen illegalem Waffenbesitz, Rezeptfälschung und Ladendiebstahl stand der 38-Jährige jetzt vor dem Amtsgericht und wurde zu einer Haftstrafe mit Drogenentzug verurteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen