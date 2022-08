Landkreis Günzburg

vor 47 Min.

Dürre und Klimawandel wirken sich auf das Ökosystem im Landkreis aus

Plus Der Klimawandel hat gravierende Auswirkungen auf Natur und Mensch. Wie sich das Ökosystem im Kreis Günzburg verändert und was man im Lutzenberger See entdeckte.

Von Ralf Gengnagel

Endlich stellte sich zu Beginn des Wochenendes nach anhaltender Trockenheit der lang ersehnte Regen ein. Doch von der Annahme, dass die wohltuenden Regengüsse es richten werden und die Auswirkungen der Trockenheit relativieren, kann keine Rede sein. Der Obmann für Naturschutz Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Günzburg macht auf langfristige Folgen von Dürre, Trockenheit und Wassermangel aufmerksam, die wegen des Klimawandels gekommen sind, um zu bleiben. Auf was man sich auch im Landkreis Günzburg einstellen muss, wie sich die Landschaft vor der Haustür verändert und welchen Beitrag jeder leisten kann.

