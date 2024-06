Durch Hochwasser verlorene Restmülltonnen neu beantragen

Betroffene des Hochwassers in Günzburg können sich beim Kreisabfallwirtschaftsbetrieb melden, wenn ihre Restmülltonne weggeschwemmt wurde.

Das Hochwasser in Günzburg hat einen großen Schaden angerichtet, tonnenweise Sperrmüll und Unrat ist angefallen. Ein vermeintlich kleines, aber im Alltag dann doch großes Problem zeigte sich in den Tagen danach: In den betroffenen Gebieten kam es vor, dass Restmülltonnen weggeschwemmt und nicht mehr aufgefunden wurden. Wer seine Tonne verloren hat, kann sich beim Kreisabfallwirtschaftsbetrieb unter der Telefonnummer 08221/95456 oder per Mail an kaw@landkreis-guenzburg.de melden. Es wird dann eine neue Restmülltonne ausgegeben. (AZ)