Durstiger Dieb von Ladendetektiv entdeckt

Ein Mann hat in einem Supermarkt in Günzburg nicht einfach eine Flasche Schnaps mitgehen lassen. Seine ungewöhnliche Methode flog allerdings auf.

Ein Ladendetektiv eines Supermarkts hat am vergangenen Freitag gegen 15.30 Uhr die Polizei in Günzburg alarmiert. Wie er gegenüber der Polizei mitteilte, hatte sich ein Mann im Geschäft eine Flasche Korn aus dem Regal genommen, diese in seine mitgebrachte Flasche umgefüllt und anschließend die leere Schnapsflasche im Regal versteckt.

Bezahlen wollte er die Ware nicht, weshalb ihn der Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf knapp fünf Euro. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)