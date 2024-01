E-Bike aus Keller in Günzburg gestohlen

Am Dienstagabend haben unbekannte Täter ein grünes E-Bike aus einem Kellerabteil in der Michelerstraße entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Günzburger Ortsteil Denzingen ist am Dienstagabend ein E-Bike gestohlen worden. Das Fahrrad befand sich laut Polizei in einem abgesperrten Kellerabteil einer Wohnanlage in der Michelerstraße. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten die verschlossene Tür des Abteils auf und entwendeten das grüne E-Bike. Das Fahrrad ist einen niedrigen vierstelligen Betrag wert. Die Tat hat sich am vergangenen Dienstag zwischen 19 und 23 Uhr ereignet. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet nun Zeugen, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 08221 9190. (AZ)

